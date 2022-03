Corona-Regeln in SH : Karin Prien: Ende der Maskenpflicht an Schulen am 2. April

Nach den Osterferien müssen die Schüler in SH keine Masken mehr tragen. Die Bildungsministerin ging außerdem auf die Situation der Schulen im Bezug auf geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine ein.

Kiel | Bildungsministerin Karin Prien hat am Donnerstag die neuen Corona-Regeln für die Schulen, die sich aus den von der Landesregierung beschlossenen Maßnahmen ergeben erläutert. Demnach endet die allgemeine Maskenpflicht am 2. April. Nach den Osterferien muss demnach keine Maske mehr in den Schulen getragen werden. „Wir werden wie angekündigt jetzt beh...

