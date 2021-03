Kontaktnachverfolgung : Kampf gegen Corona: Ganz SH will künftig die Luca-App nutzen

Die App soll die Gesundheitsämtern maßgeblich bei der Verfolgung von Corona-Kontakten unterstützen.

Kiel | Künftig sollen alle Gesundheitsämter in den Kreisen und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein die Luca-App bei der Verfolgung der Kontakte von Corona-Infizierten nutzen. „Die App kann die Arbeit der Gesundheitsämter erheblich erleichtern“, sagte der Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Landkreistags, Sönke E. Schulz, am Freitag. Die Kosten ...

