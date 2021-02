Pandemie im Norden : Kabinett entscheidet am Freitag über nächste Corona-Lockerungen in SH

So sollen ab 1. März Blumenläden, Gärtnereien sowie Gartenbaucenter wieder öffnen, wie die Staatskanzlei mitteilte.

Kiel | Schleswig-Holsteins Landesregierung will am Freitag bereits angekündigte weitere vorsichtige Corona-Lockerungen beschließen. So sollen ab 1. März Blumenläden, Gärtnereien sowie Gartenbaucenter wieder öffnen, wie die Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.