Konferenz in Elmshorn : Jörg Nobis wird AfD-Spitzenkandidat – Doris von Sayn-Wittgenstein Landtags-Fraktion

Die AfD hat ihren Spitzenkandidaten bestimmt. In Elmshorn setzte sich der ehemalige Fraktionsvorsitzende durch. Dessen Rivalin Von Sayn-Wittgenstein polterte gegen die AfD-Fraktion und erhielt dafür tosenden Applaus.

Elmshorn | Für die AfD in Schleswig-Holstein zieht wie schon 2017 der Landtagsabgeordnete Jörg Nobis als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf. Der 46-Jährige setzte sich am Samstag auf der Landeswahlkonferenz in Elmshorn nach Parteiangaben in einer Stichwahl mit 112 zu 84 Stimmen gegen Jan Petersen-Brendel (54) durch, Kfz-Meister aus Flensburg und Spreche...

