Warten auf die Ampel : Jamaika in SH: Keine Einigung bei Grunderwerbsteuer vor Landtagswahl

Für die hohe Grunderwerbsteuer in SH findet die Koalition aus CDU, Grünen und FDP keine Lösung mehr in dieser Legislaturperiode. Das Land will Entscheidungen des Bundes abwarten.

Kiel | Im Dauerkonflikt in der Kieler Jamaika-Koalition um steuerliche Entlastungen beim Wohnungs- oder Hauskauf zeichnet sich bis zur Landtagswahl am 8. Mai keine Lösung mehr ab. „Wir sehen als Koalition gemeinsam, dass wir beim Thema bezahlbares Wohnen etwas machen müssen“, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). Die Ampel in Berlin habe mit ihre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.