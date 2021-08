Afghanistan : Jamaika-Koalition uneins über Aufnahmekriterien für Geflüchtete

Vor allem FDP und Grüne sind sich uneins darüber, unter welchen langfristigen Kriterien Menschen aus Afghanistan aufgenommen werden können. Die FDP will mit dem individuellen Gefährdungsgrad den Einzelfall bemessen.

Kiel | In Schleswig-Holsteins Jamaika-Koalition gibt es einen Dissens über langfristige Kriterien für die Aufnahme von Geflüchteten aus Afghanistan. „Es kommt nicht darauf an, ob es sich dabei um Frauen, Männer oder Kinder handelt“, sagte der FDP-Rechtspolitiker Jan Marcus Rossa am Dienstag. Es dürfe nur der individuelle Gefährdungsgrad zählen. Als Beispi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.