Bundestagswahl 2021 : Jamaika-Koalition – so hat es 2017 schon mal in SH geklappt

Wie Verhandlungen zum Erfolg führen, haben Politiker im Norden 2017 gezeigt – nun wollen sie das im Bund schaffen. Eine Analyse.

Kiel | „Handys müssen draußen bleiben.“ Das ist für Hans-Jörn Arp eine der ersten Voraussetzungen für erfolgreiche Sondierungs- oder Koalitionsverhandlungen in Berlin. „Kleine Runden, aus denen nichts nach außen dringt“, verlangt der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion. Weiterlesen: Die Ergebnisse aus den Wahlkreisen in SH in der Übe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.