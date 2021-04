Lockerungsversuche im Norden : Innenministerium SH gibt grünes Licht für sieben Modellprojekte im Sportbereich

Den Zuschlag haben unter anderem Vereine aus Eckernförde, Itzehoe und Kiel erhalten.

Kiel | Insgesamt sieben Modellprojekte im Sportbereich können ab 19. April in Schleswig-Holstein an den Start gehen. Das hat Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack am Dienstag auf einer Pressekonferenz mitgeteilt. Insgesamt 27 Kommunen und Sportvereine hätten sich beworben. Angebote für alle Altersgruppen Sütterlin-Waack: „Die sieben Projekte zeichnen ...

