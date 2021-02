Kiel : Informationen im Netz zum Thema Antisemitismus

Der Landesbeauftragte für politische Bildung bietet viele Veranstaltungen zum jüdischen Leben an.

Kiel | Mit verschiedenen Veranstaltungen wird auch der Landesbeauftragte für politische Bildung, Christian Meyer-Heidemann, mit seinem Team das Festjahr begleiten. Die Veranstaltungen finden teils online, teils in Präsenz an verschiedenen Orten in Schleswig-Ho...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.