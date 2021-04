Naturschutz : Moorschutz: Hälfte der Zertifikate ist weg

Immer mehr Unternehmen wollen ihr Klima-Image verbessern und geben Geld für die Vernässung von Mooren

Christiansholm | Gerrit Werhahn kniet da, wo die Welt für ihn in Ordnung ist. „Das ist eine Badewanne, die das ganze Jahr in Betrieb ist“, sagt der Projektmanager. Denn um Werhahn herum ist es vor allem eins: nass. Und das soll auch so sein, denn Werhahn kümmert sich um die Wiedervernässung von Mooren, wie dem 68 Hektar großen Teil des Königsmoors bei Christiansholm (...

