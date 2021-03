Corona-Massnahmen : Im Livestream: Karin Prien zur Corona-Teststrategie an Schulen in SH

SH will Schüler bis zu den Osterferien mit Schnelltests ausstatten. Ab 10 Uhr äußert sich die Bildungsministerin.

Kiel | Mit Antigen-Schnelltests gegen die Infektionsgefahr an Schulen: Am Dienstag kündigte das Bildungsministerium an, allen Schülern in Schleswig-Holstein ab der kommenden Woche ein Testangebot machen zu wollen. Gestartet wird mit den Abschlussklassen, damit sie sich vor den anstehenden Prüfungen testen lassen können. Ab 10 Uhr erläutert Bildungsministe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.