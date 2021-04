Testpflicht und Infektionen : Im Livestream: Karin Prien zur Corona-Situation an den Schulen in SH

Seit gut einer Woche gilt für Schüler in SH eine Testpflicht. Die Bildungsministerin erläutert die aktuelle Situation.

Kiel | Seit Ende der Osterferien gilt für Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein eine Testpflicht bei Präsenzunterricht. Bildungsministerin Karin Prien erläutert in einer kurzen Presse-Ansprache, wie das Projekt angelaufen ist und wie sich Pandemie-Lage an den Schulen im Norden darstellt. Livestream 02 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.