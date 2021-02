Statement der Bildungsministerin : Mit Video: Karin Prien über Start des Präsenzunterrichts an Grundschulen in SH

Am Montag soll der Präsenzunterricht an den meisten Grundschulen in SH starten – hier gibt es eine Übersicht.

Kiel | Bildungsministerin Karin Prien hat am Donnerstag noch einmal einen Überblick über die Schulöffnungen im Land gegeben. „Es ist eine gute Nachricht, dass wir die Grundschulen in weiten Teilen des Landes am kommenden Montag wieder für den Präsenzunterricht ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.