Corona-Impfkampagne : Im Livestream: Heiner Garg über die Impf-Fortschritte in SH

Heiner Garg und Monika Schliffke, Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung, werden ab 13.30 Uhr ein Update zum Stand der Impfkampagne in SH geben. Hier können Sie es im Livestream verfolgen.

Kiel | Wie ist der Stand bei den Booster-Impfungen, wie ist die Situation in den Arzt-Praxen und wie haben sich die jüngsten 2G-Beschränkungen auf den Andrang bei den Impf-Aktionen ausgewirkt? Auch interessant: Umfrage des Tages: Haben Sie schon eine Booster-Impfung in SH bekommen können? Eka von Kalben schließt neuen Lockdown in SH nicht aus ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.