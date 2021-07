Flut in Westdeutschland : Hunderte Hilfskräfte aus SH fahren ins Katastrophengebiet

Der Einsatz in Rheinland-Pfalz soll am Mittwoch um 7 Uhr beginnen und ist für bis zu drei Tage geplant. Es besteht die Möglichkeit, ihn auf fünf Tage zu verlängern.

Neumünster | Einen Großeinsatz im Katastrophengebiet von Rheinland-Pfalz starten am Mittwoch rund 600 Helfer aus Schleswig-Holstein. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) verabschiedete die vorrangig ehrenamtlichen Helfer aus Feuerwehr und Sanitätsdienst am Dienstagnachmittag im Gefahrenabwehrzentrum in Neumünster. „Das ist der größte Einsatz unserer Hilfskräf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.