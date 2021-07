Zahlen des Ministeriums : Häusliche Gewalt gegen Frauen: Mehr schwere Fälle in SH als in den Vorjahren

Die Frauenberatung verweist auf eine hohe Dunkelziffer. Die meisten Taten werden auch in Schleswig-Holstein nicht angezeigt.

Kiel | Der erste Eindruck ist positiv: Nach neuesten Zahlen des Landes hat es 2020 rund zehn Prozent weniger Fälle von häuslicher Gewalt in Schleswig-Holstein gegeben als im Jahr zuvor. Allerdings sind die Fälle, in denen die Polizei Männer aus Wohnungen weggewiesen hat seit 2017 kontinuierlich gestiegen: Von 540 Fällen vor vier Jahren, über 577 in 2018, 664...

