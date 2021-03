Landespolitik in SH : Auszeit für Grünen-Chef: Steffen Regis fühlt sich ausgebrannt

Der Parteivorsitzende der Grünen, Steffen Regis, ist wegen körperlicher und psychischer Überlastung krank geschrieben.

Kiel | Am Wochenende werden die Grünen festlegen, wer für sie im Herbst in den Bundestag einziehen soll. Allerdings müssen sie das ohne ihren Parteichef Steffen Regis tun. „Es ist ein Parteitag bei dem ich nicht dabei sein kann, genauso wie ich die letzten zwei Wochen nicht an den Beratungen über die Corona-Politik und viele andere wichtige Themen teilnehmen...

