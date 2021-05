Psychische Erkrankung : Grünen-Chef Steffen Regis: „Ich konnte mich nicht mehr bewegen“

Er war psychisch und physisch erschöpft – Steffen Regis hat es aus der Bahn geworfen. Jetzt erzählt der Grünen-Vorsitzende über sein Leben mit der psychischen Erkrankung und wie er sich selbst künftig schützen will.

Kiel | Nichts geht mehr. Das ist das, was Steffen Regis an diesem April-Abend spürt. Der Grünen-Vorsitzende hat einen arbeitsreichen Tag hinter sich. „Das war so einer, wie ich ihn halt immer mal wieder habe – ab 8.30 Uhr und ohne große Pausen bis abends durch.“ An jenem Abend will er noch schnell eine E-Mail abschicken – und schafft es einfach nicht. „Ich k...

