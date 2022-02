Fehlerkulturchallenge : Diese Politikerin aus SH verrät Fehler bei Online-Challenge

Viele Menschen wünschen sich mehr Ehrlichkeit in der Politik. Eine Internet-Challenge will zu einer neuen politischen Kultur beitragen. Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré macht mit. Was für Fehler hat die grüne Spitzenkandidatin gemacht?

Kiel | Frau Touré, haben Sie schon mal einen Fehler gemacht? Na klar, wer macht das nicht? Zum Beispiel? Als wir in Schleswig-Holstein vor Weihnachten entschieden haben, die Discos geöffnet zu lassen, hätte ich mich intern stärker für eine Schließung stark machen müssen. Weil wir das politisch aber anders entschieden haben, haben wir die Infektionsz...

