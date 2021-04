Kanzlerkandidatur der Grünen : Robert Habeck – der Mann an Annalena Baerbocks Seite

Der Grünen-Chef überlässt seiner Kollegin die Kanzlerkandidatur – obwohl auch er gern angetreten wäre.

Berlin | Manchmal „beweist sich die eigentliche Stärke am ehesten, wenn man anderen den Vortritt lässt“, schreibt Grünen-Chef Robert Habeck in seinem jüngsten Buch – und schon als er am Montag um 11 Uhr in der alten Malzfabrik in Berlin-Schöneberg als erster Redner sein „Guten Tag“ ausgesprochen hat, ist klar, dass er sich an genau diese Erkenntnis hält und se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.