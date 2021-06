Energiewende in SH : Gesetzentwurf: Zwang zur Nutzung von Öko-Energie bei Heizungswechsel geplant

Konkret sollen künftig mindestens 15 Prozent des jährlichen Bedarfs durch Öko-Energie gedeckt werden.

Hamburg | Wer in seinem vor 2009 gebauten Haus in Schleswig-Holstein die Heizungsanlage wechseln will, muss bei der Wärmeversorgung nach Regierungsplänen künftig auch auf erneuerbare Energien setzen. Dies sieht das am Dienstag von der Landesregierung beschlossene neue Energiewende- und Klimaschutzgesetz vor. Konkret müssen künftig mindestens 15 Prozent des jähr...

