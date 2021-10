Gefahr aus der See für SH : Militärische Altlasten: Munition im Meer – die Bombe tickt

Umweltminister Jan Philipp Albrecht will Geld für die Entsorgung militärischer Altlasten und hofft auf die neue Bundesregierung.

Kiel | Wir sind jetzt mitten in der verbotenen Zone.“ Claus Böttcher von der Sonderstelle „Munition im Meer“ des Umweltministeriums steht an der Reling des landeseigenen Vielzweckschiffs „Haithabu“ und deutet auf mehrere gelbe Bojen, die auf der friedlich wirkenden Ostsee dümpeln. „Hier in die Kolberger Heide darf sonst niemand fahren.“ Denn die ist für die ...

