Bildungspolitik : Ganztagsschulen: Schleswig-Holstein will mehr Geld vom Bund

Die Kieler Jamaika-Koalition begrüßt die Pläne aus Berlin für einen Rechtsanspruch – aber kritisiert die Kostenaufteilung

KIEL/BERLIN | Die Pläne der großen Koalition für einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen ab 2026 stoßen in Schleswig-Holsteins Regierung zwar grundsätzlich auf Zustimmung – doch erwartet das Land dabei deutlich mehr finanzielle Hilfe vom Bund, als die Groko bisher leisten will. „Es ist gut, dass es bei der Ganztagsbetreuung in Deutschland endlich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.