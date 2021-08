Bildungsinvestitionen : Ganztagsschulen: SH droht dreistelligen Millionenbetrag zu verpokern

Den Bund-Länder-Verhandlungen über einen Rechtsanspruch auf Ganztagsschule läuft die Zeit weg – eine Einigung wird immer schwieriger.

Kiel/Berlin | Zwei Monate ist es her, da haben die Bundesländer ein Milliardenangebot der großen Koalition in Berlin abgelehnt: Im Bundesrat haben sie das Gesetz der Groko für einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen gestoppt und in den Vermittlungsausschuss überwiesen. Dabei hat der Bund ihnen darin einmalig 3,5 Milliarden Euro für Investitionen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.