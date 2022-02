SH für Ampel-Entlastungspaket : Finanzministerin Monika Heinold trägt höhere Pendlerpauschale mit

Wegen der gestiegenen Energiepreise will der Bund den Bürgern neue Steuervorteile einräumen. Schleswig-Holstein zieht dabei mit – obwohl es teuer für das Land und die Kommunen wird.

KIEL/BERLIN | Das von der Ampelkoalition in Berlin wegen der gestiegenen Energiepreise beschlossene Steuerentlastungspaket für private Haushalte kostet das Land und die Kommunen in Schleswig-Holstein zusammen jährlich im Schnitt fast 90 Millionen Euro. Das geht aus Zahlen hervor, die die grüne Kieler Finanzministerin Monika Heinold am Freitag gegenüber shz.de nannt...

