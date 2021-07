Rechtsstreit um Milliardenbau : Fehmarnbelt-Tunnel wird ein Fall fürs Bundesverfassungsgericht

Das Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbeltquerung reicht eine Verfassungsbeschwerde samt Eilantrag in Karlsruhe ein – und will so ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts angreifen.

Fehmarn/Kalrsruhe | Der Streit um den Bau des deutsch-dänischen Fehmarnbelt-Tunnels wird jetzt das höchste deutsche Gericht beschäftigen: Das Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbeltquerung hat eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingelegt. Das teilte Bündnissprecher Hendrick Kerlen am Freitag mit. Die Verfassungsbeschwerde richtet sich gegen...

