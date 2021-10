Neue Klagen : Fehmarnbelt-Tunnel kommt erneut vor das Bundesverwaltungsgericht

Naturschutzverbände klagen gegen geänderte Baugenehmigung des Landes Schleswig-Holstein – warum jetzt ein Baustopp kommen könnte.

Fehmarn/Kiel | Das Baggern am Ostseegrund für den deutsch-dänischen Fehmarnbelt-Tunnel hat in beiden Ländern schon begonnen – doch nun landet das sieben Milliarden Euro teure Projekt erneut vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig: Der Naturschutzbund Nabu und das Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbeltquerung haben gegen eine neue, geänderte Baugenehmigung d...

