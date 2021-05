Bundesparteitag der Liberalen : Christopher Vogt und Gyde Jensen neu im FDP-Vorstand

Schleswig-Holstein ist jetzt mit drei Mitgliedern im Spitzengremium der Liberalen vertreten – auch Parteivize Kubicki bestätigt.

Berlin/Kiel | Schleswig-Holsteins FDP-Fraktionschef Christopher Vogt und die Kieler Bundestagsabgeordnete Gyde Jensen sind am Wochenende bei einem digitalen Parteitag der FDP neu in den Bundesvorstand der Freidemokraten gewählt worden. Beide gehören dem Gremium künftig als Beisitzer an. Auch interessant: FDP: Absage an Steuererhöhungen und Schulden „Ich freue...

