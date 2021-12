Noch Zeit bis 19. Januar 2022 : Erste Frist zum Umtausch alter Führerscheine läuft in einem Monat ab

Die 63- bis 68-Jährigen müssen ihre „Lappen“ aus Papier gegen ein neues Dokument im Scheckkartenformat auswechseln – doch viele Betroffene in Schleswig-Holstein haben gezögert. Nun gibt es einen Ansturm auf die Ämter.

Kiel | Die Zeit drängt: Wer noch einen grauen oder einen rosafarbenen Papierführerschein hat und in einem der Jahre 1953 bis 1958 geboren wurde, also jetzt zwischen 63 und 68 ist, muss seinen „Lappen“ bis 19. Januar 2022 gegen einen neuen Scheckkartenführerschein tauschen – doch viele Betroffene in Schleswig-Holstein haben das noch nicht getan. „Bei uns s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.