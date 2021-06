Bundestag : Erfahrenster Abgeordneter des Landes: Ernst Dieter Rossmann geht

Nach 23 Jahren verabschiedet sich der Elmshorner Bildungspolitiker aus dem Bundestag – für Schulen will er sich aber weiterhin einsetzen

Berlin/Elmshorn | In seiner letzten Bundestagsrede wirft der Elmshorner Ernst Dieter Rossmann den Blick weit zurück auf seine Einschulung 1957 – genauer gesagt auf die Aufstellung zum Klassenfoto. „Die Kinder aus den Unternehmer- und Akademikerfamilien saßen in der ersten Reihe, die Kinder von Facharbeitern und Handwerkern standen in der zweiten Reihe und die Kinder au...

