Reiserückkehrer im Blick : Ende der Herbstferien in SH: Die Schule ruft, die Maske bleibt

Schüler ab der 1. Klasse müssen auch nach den Herbstferien im Unterricht eine Maske tragen. Die Regierung will die Infektionsentwicklung einige Wochen prüfen und rechnet mit mehr Infektionen durch Reiserückkehrer.

Kiel | Auch zum Schulstart nach den Herbstferien an diesem Montag bleibt die Maskenpflicht in den Schulen in Schleswig-Holstein zunächst bestehen. Wegen der vielen Reiserückkehrer bestehe ein erhöhtes Infektionsrisiko, sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums. Nach Ende der Ferien waren bundesweit die Infektionszahlen meist gestiegen, hieß es weiter. ...

