Umfrage des Tages : Ende der Corona-Maßnahmen bis zum 20. März: Fänden Sie das gut?

Am Mittwoch kommen die Vertreter von Bund und Ländern zusammen, um über die weiteren Corona-Maßnahmen zu entscheiden. Es könnten umfangreiche Lockerungen beschlossen werden. Wie stehen Sie dazu? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

15. Februar 2022, 06:39 Uhr

Kiel/Berlin | Bund und Länder planen den Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen ab dem 20. März. Das geht aus einer Beschlussvorlage zur Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Auch Schleswig-Holstein steuert in der Corona-Pandemie weitere Öffnungsschritte ab Anfang März an. Ministerpräsident Daniel Günther signalisierte vor dem Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch klar seine Lockerungsbereitschaft.

Doch ist in ein paar Wochen tatsächlich schon der richtige Zeitpunkt für umfassende Lockerungen der Corona-Maßnahmen? Wir wollen Ihre Meinung dazu gerne wissen: Stimmen Sie auch ohne Abo in unserer Umfrage mit ab:

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.