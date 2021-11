Pandemie und kein Ende? : Eka von Kalben schließt neuen Lockdown in SH nicht aus

Grüne Fraktionschefin stellt Ankündigung von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in Frage und erwartet strengere Corona-Maßnahmen.

Kiel | In der Jamaika-Koalition ist ein neuer Streit über die Corona-Maßnahmen ausgebrochen. Einen Tag bevor der Landtag am Dienstag über das seit Montag geltende Maßnahmenpaket debattiert, befeuert Eka von Kalben (Foto) die Diskussion. „Jeder, der einen neuen Lockdown ausschließt, hat andere Hellseherfähigkeiten als ich oder wird sich am Ende korrigieren mü...

