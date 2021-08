Ab 14 Uhr im Livestream : Disco-Modellprojekte: Buchholz, Virologe Ott und Disco-Betreiber ziehen Bilanz

Welche Lehren ziehen Wissenschaft und Politik aus dem Projekt, das in Flensburg nur zwei statt geplant drei Abende andauerte? Wann dürfen die Diskotheken wohl wieder wie gewohnt öffnen? Erste Antworten ab 14 Uhr.

Kiel | Mit Tests aber ganz ohne Masken und Abstandregeln wurde nach rund 16 Monaten Stillstand an bis zu drei Abenden im „Bootshaus“ in Flensburg, im „Horizon“ in Oldenburg und im „Joy“ in Henstedt-Ulzburg gefeiert. Nach einem Monat ist es nun Zeit für eine kritische Bilanz. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz und der Chef des Rendsburger Kreisgesundheitsa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.