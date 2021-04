Landesregierung in Kiel : Diese neuen Corona-Maßnahmen gelten ab kommenden Montag in SH

In einigen Kreisen kann wegen der Inzidenz gelockert werden und in anderen Teilen von SH noch nicht.

Kiel | Die Landesregierung hat am Mittwoch über das weitere Vorgehen in den Bereichen Schulen, Kitas, Krippen, Horte und Einzelhandel in den Kreisen und kreisfreien Städten entschieden. Die am Mittwoch beschlossenen Maßnahmen gelten ab Montag, 26. April bis einschließlich 2. Mai, teilte die Landesregierung mit. Für die Schulen, Kitas, Krippen und Horte hä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.