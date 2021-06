Wechsel im Kieler Landtag : Die neue SPD-Fraktionschefin Serpil Midyatli: Empfindsam, aber nicht empfindlich

Am Dienstag will Serpil Midyatli an die Spitze der SPD-Landtagsfraktion gewählt werden – ein Porträt.

Kiel | Es ist die Geschichte mit den Leibwächtern von Ministerpräsidentin Heide Simonis, die Sonja Plambeck noch heute lachen lässt, wenn sie sie erzählt. „Die sind so betont männlich aufgetreten und komisch gegangen“, sagt die 69-Jährige. „Serpil und ich haben das immer nachgemacht, wie Männer vor Kraft kaum laufen konnten – und uns dabei kringelig gelacht....

