Ukraine-Russland-Konflikt : Die Kinder in SH und der Krieg in der Ukraine

Sie stehen genauso fassungslos wie die Erwachsenen vor dem Krieg in Osteuropa. Doch wie gehen Kinder damit um? Grünen-Politikerin Monika Heinold wollte das wissen und hat eine Schule in Pinneberg besucht.

Pinneberg | Thajo hat Angst. Der 12-Jährige sitzt zwischen seinen Mitschülern in der siebten Klasse der Schülerschule in Pinneberg und redet ganz offen: über seine Ängste, seine Sorgen – und was er sich für die Zukunft erhofft. Denn das Thema Ukraine-Krieg hat längst die Schulen in Schleswig-Holstein erreicht. „Die Schüler lechzen geradezu nach Informationen und ...

