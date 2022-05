Nicht nur Landtag neu gewählt : Die Ergebnisse der acht Bürgermeisterwahlen am Sonntag in SH

Vier Kandidaten konnten sich am Sonntag direkt durchsetzen. In zwei beziehungsweise vier Wochen kommt es in vier Städten zu Stichwahlen.

Flensburg | Neben der Landtagswahl wurden in acht ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.