Nach Bund-Länder-Konferenz : Im Livestream: Daniel Günthers Statement zu den Corona-Beschlüssen für Ostern

Günther ist mit Forderungen einer Lockerung für den Tourismus in die Verhandlungen gegangen. Was wird daraus?

Kiel | Was wird aus den Schulen? Was wird aus Daniel Günthers Absicht einer leichten Öffnung in den Osterferien? Inwieweit betrifft die Lockdown-Verlängerung die Menschen in Schleswig-Holstein? Der Ministerpräsident berichtet über die Ergebnisse der Videokonferenz zwischen den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.