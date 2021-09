Umfrage des Tages : Streitthema Steuerpranger: Würden Sie Ihren Nachbarn anschwärzen?

Kritiker sprechen von der „Steuer-Stasi“, wenn ein Online-Portal Hinweise zu Steuerbetrügern entgegennimmt. Auch wenn im Grunde lange Praxis ist, ist der Aufschrei riesig. Würden Sie ihren Nachbarn dort melden?

Avatar_shz von shz.de mit dpa

03. September 2021, 08:07 Uhr

Flensburg | Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock kann sich eine anonyme Meldeplattform zur Ermittlung von Steuerbetrügern wie in Baden-Württemberg auch auf Bundesebene vorstellen. Deutschland habe nämlich ein „dickes Problem“ mit Steuerbetrügern zu beseitigen, so die Grünen-Kandidatin. „Die nächste Bundesregierung sollte das auch einführen“, so die Vorsitzende.

Union, FDP und AfD hatten die Grünen wegen der Meldeplattform in Baden-Württemberg mit drastischen Worten kritisiert. Die „Bild“ titelte gar „Grünen-Minister führt Steuer-Stasi ein“.

Weiterlesen: Vorwurf „Steuer-Stasi“ – Warum anonyme Hinweise nichts Neues sind

Die CSU warf den Grünen dreieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl vor, „Denunziantentum“ zu fördern. Unionsfraktionsvize Thorsten Frei nannte das Portal einen "Steuerpranger". FDP-Landeschef Michael Theurer sprach von „Blockwart-Mentalität“. Die Grünen erwiderten dem Shit es sei „zu einem großen Teil Wahlkampfgetöse“.

Die Online-Meldeplattform für Hinweise auf Steuerbetrug sollte schließlich ja nur die gängige Praxis ergänzen. Und bis Ende des Jahres müsse Deutschland zudem eine EU-Richtlinie zum Schutz von sogenannten Whistleblowern umsetzen, hieß es aus dem Ministerium.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz äußerte sich zurückhaltender: Es sei „wichtig, dass wir alle fair unsere Steuern zahlen, und ich gehe davon aus, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger das auch tun“, sagte der SPD-Kanzlerkandidat diplomatisch.



Mehr zum Thema:

Baerbock: Meldeportal für Steuerbetrug auch auf Bundesebene

Heftige Kritik: Grüne für Meldeportal gegen Steuerbetrug

Baden-Württemberg hält trotz Kritik an Meldeplattform fest



Wie sehen Sie das? Würden Sie Auffälligkeiten oder klare Indizien melden, wegen denen Ihr Nachbar Ihnen als Steuersünder erscheint? Stimmen Sie ab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Die Umfrage ist nicht repräsentativ