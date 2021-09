Bundestagswahl 2021 : Daniel Günther zur K-Frage in der CDU: Keine Ansprüche, keine Personaldiskussion

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident sieht die Lage in seiner Partei als dramatisch an. Die CDU müsse in der Kanzlerfrage trotzdem handlungsfähig sein.

Kiel | Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sieht die CDU in einer sehr ernsten Lage. „Die Situation ist aus meiner Sicht dramatisch. Eine CDU, die weniger als 25 Prozent holt, hat selbstverständlich Reformbedarf“, sagte er im Interview der „Kieler Nachrichten“ (Mittwoch). Weiterlesen: Armin Laschet frustriert CDU-Spitzen in Schleswi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.