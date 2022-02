Konflikt mit Russland : Daniel Günther will Bau von LNG-Terminal in Brunsbüttel schnell vorantreiben

Pläne für den Bau eines LNG-Terminals in Brunsbüttel gibt es schon länger – doch jetzt geht es um die Unabhängigkeit Deutschlands von Energieimporten. In das Projekt kommt Bewegung.

Kiel | Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will den Bau eines LNG-Terminals in Brunsbüttel „zügig vorantreiben“. „Schleswig-Holstein wird alles unternehmen, um das klare Bekenntnis des Bundeskanzlers zum Bau eines LNG-Terminal in Brunsbüttel zügig voranzutreiben“, sagte Günther am Sonntag. Mit dieser Technologie und dem Ausbau erneu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.