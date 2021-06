100 Jahre friedliche Grenzziehung : Daniel Günther mahnt beide Länder, Kriege nicht zu vergessen

Vor rund 100 Jahren stimmten im heutigen deutsch-dänischen Grenzgebiet die Bewohner selbst darüber ab, zu welchem Land sie gehören wollen. Eine friedliche Grenzziehung, die die Staatsoberhäupter beider Länder feiern, wenn auch mit etwas Verspätung.

Kolding/Sonderburg | Für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist es die erste Auslandsreise mit Übernachtung seit fast zehn Monaten – und sie führt ihn am Samstag ins südliche Dänemark. Weiterlesen: Bundespräsident Frank Walter Steinmeier holt Besuch in Dänemark nach Dort will er am Wochenende gemeinsam mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und...

