Landtagsdebatte in Kiel : Daniel Günther erkrankt – Garg vertritt ihn bei Regierungserklärung

Kiel | Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nimmt wegen eines Infekts nicht an der Landtagssitzung am Donnerstag teil. Deshalb wird Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) nach Angaben eines Regierungssprechers am Vormittag die angekündigte Regierungserklärung zum Umgang mit der Corona-Pandemie halten. Sie trägt den Titel „Gemeinsam er...

