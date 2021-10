Landtag von SH : Daniel Günther: Zusammenarbeit im Ostseeraum wichtig wie selten zuvor

Der Ministerpräsident sieht die Ostsee als „Chancenraum“ für mehr Wohlstand, Klimaschutz und Innovation.

Kiel | Die Zusammenarbeit im Ostseeraum ist nach Überzeugung von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) so wichtig wie selten zuvor. Schleswig-Holstein stehe vor den gleichen drängenden Herausforderungen wie seine Nachbarn, sagte er in einer Regierungserklärung am Donnerstag im Kieler Landtag. Für das Bundesland sei die Ostsee ein „Chance...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.