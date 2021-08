250 Kilometer vor Sylt : Dänemark will Kohlendioxid unter der Nordsee speichern lassen

Ein Konsortium um Wintershall Dea plant eine CO2-Lagerstätte 250 Kilometer nordwestlich von Sylt – Naturschützer und der Umweltminister von Schleswig-Holstein warnen.

Berlin/Kiel | In Schleswig-Holstein ist das unterirdische Speichern von Kohlendioxid schon vor zwölf Jahren auf erbitterten Widerstand gestoßen, in ganz Deutschland ist es derzeit verboten – doch nun plant man im Nachbarland Dänemark erstmals die Verpressung von CO2 im Boden, und zwar unter der Nordsee. Rund 250 Kilometer nordwestlich von Sylt will ein Konsortiu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.