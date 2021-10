Kinderärzte schlagen Alarm : Als Folge von Corona: Infekte füllen Intensivstationen in SH

Durch die Corona-Hygienemaßnahmen konnten Kinder in den vergangenen anderthalb Jahren ihr Immunsystem nicht wie gewohnt aufbauen. Jetzt schlagen Atemwegsinfekte in Schleswig-Holstein extrem heftig durch.

Kiel | Infekte sind tückisch – besonders wenn die Jüngsten betroffen sind. Momentan stecken sich viele Kleinkinder in Schleswig-Holstein mit dem Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) an. Dramatisch ist die Lage derzeit in Flensburg. Im Diakonissen-Krankenhaus wurden gestern neun Kinder behandelt. Fünf von befinden sogar auf der Intensivstation und benötigen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.