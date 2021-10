Pressekonferenz mit Günther : Corona-Regeln in SH: Ab Montag keine Maskenpflicht mehr für Schüler

Schüler müssen in Abstimmung mit dem Expertenrat am Sitzplatz im Klassenzimmer ab November im Normalfall keine Masken mehr tragen. Die Landesregierung will insbesondere junge Schüler von besonderen Härten entbinden.

Kiel | Ab Montag, 1. November, wird die Pflicht zum Tragen einer Maske im Unterricht am Sitzplatz entfallen. Die Testpflicht bleibt für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene wie bisher bestehen. Das ist das Ergebnis der Bewertung der aktuellen Corona-Lage der Landesregierung und eine Expertenrunde mit besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen durch Reiserü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.