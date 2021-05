Neuer Verfassungsschutzbericht : Corona-Proteste in SH nicht von Extremisten gesteuert

Bislang gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass Reichsbürger oder Rechtsextremisten die Proteste beeinflussen.

Kiel | Die Behörden in Schleswig-Holstein haben bisher keine Anhaltspunkte dafür, dass Rechtsextremisten oder Reichsbürger die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung steuern oder maßgeblich beeinflussen. Das sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack am Dienstag in Kiel bei der Vorstellung des neuen Verfassungsschutzberichtes. Weiterlesen: FD...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.