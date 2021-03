Corona-Krise : Nach Ostern nur noch Termin-Shoppen in sechs Regionen in SH

Kunden müssen im Rahmen des Stufenplans bei einem kreisweiten Wert von über 50 einen Termin zum Einkaufen machen.

Kiel / Lübeck | Angesichts gestiegener Corona-Neuinfektionen dürfen Läden in Kiel, Lübeck, Steinburg, Neumünster, Herzogtum Lauenburg und Stormarn nach Ostern nur nach Terminvereinbarung betreten werden. Das teilte die Landesregierung am Mittwochabend mit. In Nordfriesland, Plön, Dithmarschen, Ostholstein, Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg ist der Einzelh...

